Američanke spet svetovne prvakinje, a so bile Finke blizu

Helsinki, 14. aprila - Hokejistke ZDA so svetovne prvakinje za leto 2019. V finalu svetovnega prvenstva elitne skupine v finskem Espooju so po kazenskih strelih z 2:1 (0:0, 1:1, 0:0; 1:0) premagale domačo ekipo. Za Američanke je to deveti naslov, za Finke, ki so sploh prvič doslej igrale v finalu, pa prvo srebro. Bron je osvojila Kanada po zmagi nad Rusijo s 7:0.