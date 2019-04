Polona Hercog je osvojila teniški turnir WTA v Luganu

Lugano, 14. aprila - Slovenska teniška igralka Polona Hercog je zmagovalka turnirja WTA v Luganu z nagradnim skladom 250.000 dolarjev. Osemindvajsetletnica je v finalu lopar prekrižala s 17-letno Poljakinjo Igo Šwiatek, lansko mladinsko zmagovalko Wimbledona, in slavila s 6:3, 3:6 in 6:3. To je za Hercogovo po zmagah v Bastadu leta 2011 in 2012 tretji naslov v karieri.