V eksploziji tovornjaka z gorivom v Nigeriji 12 mrtvih

Kano, 14. aprila - V nigerijskem mestu Gombe na severu države je danes eksplodiral tovornjak za prevoz goriva, pri čemer je umrlo 12 ljudi, 16 pa je hudo ranjenih, je sporočila tamkajšnja policija. Do nesreče je prišlo, ko se je voznik cisterne na mostu izogibal drugemu tovornjaku in pri tem izgubil nadzor nad vozilom, to pa se je prevrnilo in eksplodiralo.