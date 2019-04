Poplave v Iranu terjale 76 življenj

Teheran, 14. aprila - V hudih poplavah, ki so prizadele velik del Irana, je od 19. marca umrlo že 76 ljudi, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. V pokrajini Huzestan na jugozahodu države je v zadnjih dneh umrlo pet ljudi, še eno žrtev pa so narasle vode terjale v pokrajini Ilam, dodaja francoska tiskovna agencija AFP.