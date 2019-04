V spopadih v Libiji več kot 120 mrtvih, Italijo skrbi begunski val

Tripoli/Rim, 14. aprila - V spopadih med uporniškimi silami libijskega generala Halife Haftarja in enotami mednarodno priznane libijske vlade za prestolnico Tripoli je umrlo 121 ljudi, 561 je bilo ranjenih, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). V Italiji so ob nasilju v Libiji izrazili strah pred novim valom migrantov.