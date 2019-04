Luke Walton novi trener Sacramenta

Sacramento, 14. aprila - Košarkarji sacramento Kings so prvi našli novega trenerja, potem ko je generalni direktor ekipe Vlade Divac po koncu sezone, kralji se v končnico niso uvrstili, odpustil trenerja Dava Joergerja, čeprav je moštvo popeljal do najboljšega izkupička zadnjih 13 sezon - 39 zmag in 43 porazov. Trenersko klop naj bi zasedel Luke Walton.