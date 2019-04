Kosmatinci so se hitro vrnili v igro

Boston, 14. aprila - Hokejisti Boston Bruins so se hitro pobrali po uvodnem porazu v končnici severnoameriške lige NHL proti Toronto Maple Leafs in na drugi tekmi vzhoda zmagali s 4:1 ter izid v boju na štiri zmage poravnali na 1:1. Brad Marchand je za gostitelje, ki so po polovici tekme vodili s 3:0, dosegel gol in podajo, vratar Tuukka Rask je zaustavil 30 strelov.