Prvaki NBA končnico odprli z gladko zmago

Oakland, 14. aprila - Košarkarji Golden State Warriors, dvakratni zaporedni branilci naslova v severnoameriški ligi NBA, so obrambo šampionskih prstanov začeli z gladko zmago. Na prvi tekmi končnice proti Los Angeles Clippers so slavili s 121:104. Z 38 točkami in 15 skoki, novim osebnim rekordom, je blestel Stephen Curry, ki je zadel osem trojk iz 12 poskusov.