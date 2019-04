Ob delih na avtocestah možni zastoji

Ljubljana, 14. aprila - Danes bodo še potekala dela na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani in na štajerski avtocesti pred Šentrupertom proti Ljubljani, kjer so v soboto nastajali dolgi zastoji. Vreme bo spremenljivo in prometnoinformacijski center poziva k previdnosti, posebej na odsekih, kjer potekajo dela.