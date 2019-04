Na ženskem hokejskem SP prvič brez severnoameriškega finala

Helsinki, 13. aprila - Na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju za ženske na tekmi za zlato medaljo prvič, odkar se je tekmovanje leta 1990 začelo, ne bo obeh severnoameriških reprezentanc. Na SP v Espooju so namreč v prvem polfinalu domačinke Finke presenetile Kanado in zmagale s 4:2. Njihove tekmice v finalu bodo boljše iz tekme med ZDA in Rusijo.