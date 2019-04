Še vedno večkilometrski zastoji pred Brezovico in Šentrupertom

Ljubljana, 13. aprila - Zastoji pred delovnima zaporama na primorski in štajerski avtocesti so popoldne nekoliko krajši, še vedno pa segajo več kilometrov daleč. Na primorski avtocesti pred Brezovico v smeri Ljubljane je kolona dolga 8,5 kilometra, na štajerski avtocesti pred Šentrupertom v smeri Ljubljane pa okoli 4,5 kilometra. Zastoji so tudi na vzporednih cestah.