Jerman peti na dirki po Flandriji

Gent, 13. aprila - Slovenska kolesarska reprezentanca do 23 let se je izkazala na dirki mlajših članov po Flandriji. Svojega kapetana Žigo Jermana je popeljala do petega mesta in do nadaljevanja serije uspehov Slovencev na tej prestižni preizkušnji, na katerih ima Slovenija tudi že dve zmagi. Leta 2010 je bil najboljši Marko Kump, leta 2016 pa David Per.