Andujar in Paire za naslov v Marakešu

Marakeš, 13. aprila - Španec Pablo Andujar in Francoz Benoit Paire sta finalista teniškega turnirja ATP v Marakešu z nagradnim skladom 524.340 evrov. Andujar je v polfinalu izločil četrtega nosilca, Francoza Gillesa Simona, s 6:1 in 6:1, Paire pa je bil z 2:6, 6:4 in 6:3 boljši od rojaka Jo-Wilfireda Tsongaja.