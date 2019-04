Ljubljana, 13. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi nujnega popravila cestišča med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani nastal zastoj, ocenjen na približno osem kilometrov. Zastoj sega do priključka Vrhnika. Obvoz je za osebna vozila možen po vzporedni cesti med Vrhniko in Brezovico.