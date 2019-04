V SLS pred evropskimi volitvami dopolnili in nadgradili svoj program

Kranj, 13. aprila - Člani Slovenske ljudske stranke (SLS) so na današnjem statutarno-programskem kongresu v Kranju sprejeli dopolnjen program stranke in ga nadgradili z resolucijami. V programu so podrobneje opredelili področja kulture, varnosti in delovanja stranke. Kongres pa je minil tudi v znamenju prihajajočih evropskih volitev.