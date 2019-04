Bertoncelj s Svetovno banko in IMF o javnih financah in reformah

Washington, 13. aprila - Finančni minister Andrej Bertoncelj se je ob robu spomladanskega zasedanja Svetovne banke in IMF v Washingtonu sestal s predstavniki obeh organizacij. Ti so v luči mednarodnih razmer izpostavili pomen ustrezne fiskalne politike in strukturnih reform, Slovenija pa pravo razmerje med javnofinančno stabilnostjo in blaginjo državljanov.