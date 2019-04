S posaditvijo lipe začetek obeležitve 150-letnice vižmarskega tabora

Ljubljana, 13. aprila - Maja bo minilo 150 let od vseslovenskega vižmarskega tabora, na katerem se je 17. maja 1869 zbralo približno 30.000 ljudi, ki so v takratnem okolju Avstro-Ogrske monarhije javno izrazili določene želje in potrebe Slovencev. Ob taborski piramidi v Vižmarjah so danes posadili lipo, osrednja slovesnost ob obletnici pa bo 17. maja.