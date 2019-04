Solun, 13. aprila - Srbija, Bolgarija, Romunija in Grčija se želijo skupaj potegovati za nogometno svetovno prvenstvo leta 2030 ali evropsko prvenstvo 2028, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Športni ministri omenjenih štirih balkanskih držav so po pogovorih podpisali memorandum, že lani spomladi pa so premieri teh držav napovedali namero o skupni kandidaturi.