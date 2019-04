Slovenija - Nizozemska 30:23 (16:11)

Celje, 14. aprila - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na tekmi 4. kroga kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu 2020 danes v Celju premagala Nizozemsko s 30:23 (16:11). Slovenija je dosegla četrto zmago v kvalifikacijski skupini 4 in si je že zagotovila nastop na turnirju, ki bo med 9. in 26. januarjem 2020 na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji.