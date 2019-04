Ljubljana, 13. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo na primorski avtocesti, zaradi nujnega popravila cestišča, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani do nedelje, do 14. ure, zaprt vozni pas. Nastal je zastoj, ocenjen na približno 11 kilometrov. Sega čez priključek Vrhnika.