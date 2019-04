Razmere na slovenskih cestah ob 8. uri

Ljubljana, 13. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo štajerska avtocesta med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani, zaradi odstranjevanja cestninske postaje Vransko, zaprta do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Na izvozu Šentrupert nastaja zastoj, približno dva kilometra.