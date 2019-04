Columbus še drugič presenetil, Tampa v povsem podrejenem položaju

New York, 13. aprila - Ekipa Columbus Blue Jackets je v severnoameriški hokejski ligi NHL v Tampa Bayju presenetljivo premagala Lightning kar s 5:1 in v prvem krogu končnice na vzhodu povedla z 2:0 v zmagah. Columbusu je to uspelo proti prvim nosilcem celotne končnice, ki je v rednem delu z 62 zmagami izenačila rekord v zgodovini lige.