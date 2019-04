Nova Gorica, 12. aprila - Odbojkarice Nove KBM Branika so v finalni seriji državnega prvenstva proti GEN-I Volleyju povedle z 1:0. Prvo tekmo v Novi Gorici so dobile po pravi drami, zmagale so s 3:2 (23, -15, 10, -23, 18). Ekipi igrata na tri dobljene tekme.