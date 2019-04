Sklenilo se bo spomladansko srečanje IMF in Svetovne banke

Washington, 13. aprila - Z zasedanjem mednarodnega monetarnega in finančnega odbora (IMFC) ter skupnega razvojnega odbora Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada (IMF) se bo danes sklenilo spomladansko srečanje IMF in Svetovne banke. V Washingtonu sta tudi finančni minister Andrej Bertoncelj in guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle.