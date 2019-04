Evropske borze končale v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 12. aprila - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali večinoma v zelenem. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP se je na evropski borzni parket razširilo pozitivno razpoloženje iz ZDA, kjer so borze dvignili poslovni rezultati bank. Zvišali so se tudi cene nafte in vrednost evra.