Spominjanje žrtev Jasenovca znova razdvaja Hrvaško

Jasenovac, 12. aprila - Na Hrvaškem spominjanje žrtev ustaškega režima v nekdanjem koncentracijskem taborišču v Jasenovcu znova zaznamujejo delitve. Predstavniki Srbov, Judov, Romov in antifašističnih organizacij so se žrtev spomnili danes, pri čemer so opozorili, da se zgodovinski revizionizem na Hrvaškem nadaljuje. Uradna slovesnost bo medtem v nedeljo.