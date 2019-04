V Celju popraviti slab umetniški vtis iz Almereja

Zreče, 12. aprila - Slovenski rokometaši so v Almereju zapustili slab umetniški vtis, a osvojili pomembni točki v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020. Že v nedeljo jih v Celju ob 17. uri čaka povratna tekma z Nizozemsko, v primeru četrte zmage pa bi se že prebili na turnir, ki bo med 9. in 26. januarjem na Norveškem in Švedskem ter v Avstriji.