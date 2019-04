DNS in TI: Aretacija Assangea nevaren signal žvižgačem in novinarjem

Ljubljana, 12. aprila - V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) in Transparency International Slovenia (TI) so danes izrazili zaskrbljenost zaradi četrtkove aretacije ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea v Veliki Britaniji. Aretacija namreč žvižgačem in novinarjem, ki objavljajo njihove zgodbe, sporoča, da niso varni, so zapisali.