Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 12. aprila - Ponoči in zjutraj bo pretežno oblačno, predvsem na vzhodu in jugu bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Še bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem do 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.