Sodniki ICC zavrnili zahtevo tožilke za preiskavo v Afganistanu

Haag, 12. aprila - Sodniki Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) so zavrnili zahtevo glavne tožilke Fatou Bensoude, da odprejo preiskavo o morebitnih vojnih zločinih in zločinih proti človečnosti v Afganistanu. Sodišče je sporočilo, da preiskava na tej stopnji ne bi služila interesom pravice. ZDA so sicer pritiskale na ICC, da te preiskave ne začne.