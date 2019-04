Celjska bolnišnica pripravila nov finančni načrt

Celje, 12. aprila - Celjska bolnišnica je pripravila nov, uravnotežen finančni načrt, ki ga je na ponedeljkovi seji obravnaval in potrdil tudi svet zavoda. Finančni načrt tako za letos predvideva prihodke in odhodke v višini nekaj manj kot 116 milijonov evrov, so za STA danes povedali v bolnišnici. Finančni načrt mora potrditi še ministrstvo za zdravje.