V javni razpravi predloga novel zakonov s področja srednjega šolstva

Ljubljana, 12. aprila - Na državnem portalu E-demokracija sta objavljeni besedili predlogov novel zakonov o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter zakona o gimnazijah. Predlagane rešitve natančneje opredeljujejo opravičevanje odsotnosti polnoletnih dijakov od pouka in posredovanje podatkov njihovim staršem. Noveli bosta v javni razpravi do 6. maja.