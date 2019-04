SDS opozarja na sporno financiranje promocije živil

Ljubljana, 12. aprila - Poslanska skupina SDS opozarja na domnevno sporno financiranje promocije slovenskih kmetijskih in živilskih izdelkov. O tem bi moral razpravljati odbor DZ za kmetijstvo ter računskemu sodišču predlagati revizijo javnega naročila za nacionalno kampanjo promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov 2016-2019, so sporočili.