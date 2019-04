STA z novim portalom, ki bo preverjal dejstva in razbijal mite o EU

Ljubljana, 15. aprila - STA je danes zagnala nov spletni portal NE/JA, namenjen preverjanju dejstev in razbijanju mitov o EU. V času pred evropskimi volitvami in po njih bo radovedna Neja preverjala trditve, ki se širijo med kampanjo, razbijala mite o EU ter pojasnjevala manj znana dejstva v zvezi delovanjem unije in evropskih institucij.