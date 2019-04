Slovenija nad povprečjem po obremenitvi plač v OECD

Ljubljana, 14. aprila - Slovenija se po višini obremenitve plač uvršča nad povprečje Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Povprečna plača zaposlenega brez otrok je v Sloveniji obremenjena z davki in dajatvami v višini 43,3 odstotka, medtem ko je v OECD to povprečje pri 36,1 odstotka. Med opazovanimi državami tako Slovenija zaseda osmo mesto.