Bratuškova in župani v dogovor o sodelovanju pri Krošnjarski kolesarski poti

Sodražica, 12. aprila - Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, župani sedmih občin, Razvojni center Novo mesto in Regionalna razvojna agencija Zeleni Kras so podpisali dogovor o sodelovanju pri Krošnjarski kolesarski poti. Dela na 7,3 kilometra dolgi poti naj bi bila končana avgusta. Kot so pojasnili na ministrstvu, je projekt vreden 2,55 milijona evrov.