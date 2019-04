Ministrstvo: Pogodba o subvencioniranem bivanju za manj kot 12 mesecev je nezakonita

Ljubljana/Koper, 12. aprila - Na ministrstvu za izobraževanje so v zvezi s spornimi pogodbami o subvencioniranem bivanju, ki so jih s študenti sklenili v Študentskih domovih UP, poudarili, da je vsakršna pogodba, sklenjena za čas, krajši od 12 mesecev, nezakonita. Če študentski domovi nepravilnosti ne bodo sami odpravili, bodo na ministrstvu uporabili ustrezna pravna sredstva.