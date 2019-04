Prihodnji teden podpis nove kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije

Velenje, 12. aprila - Za podpis je pripravljena nova kolektivna pogodba premogovništva Slovenije, za katero so pogajanja in usklajevanja trajala dobra tri leta. Kot so danes sporočili iz Premogovnika Velenje, bodo strani pogodbo slovesno podpisale v sredo, 17. aprila, v prostorih Premogovnika Velenje.