Tokratni Plaktivat na temo krize medijev

Ljubljana, 12. aprila - TAM-TAM Inštitut je v sodelovanju z Radiem Študent objavil 12. mednarodni natečaj za oblikovanje mestnega plakata na temo krize medijev. Tokratni Plaktivat opozarja na problem medijskih vsebin, ki degradirajo novinarstvo, in vabi tako k ustvarjanju kot tudi k aktivaciji posameznikov. Prijave zbirajo do 10. maja, so sporočili iz Radia študent.