Na voljo finančne spodbude za organizacije s področja kmetijstva

Ljubljana, 12. aprila - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo tri javne razpise na podlagi uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja. Za različne organizacije s tega področja, kot so društva, zveze in združenja ter sindikat kmetov, je skupno na voljo do 305.000 evrov.