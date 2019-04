GZS: Februarski podatki o izvozu in industrijski proizvodnji presenetili

Ljubljana, 12. aprila - Februarski podatki o izvozu in industrijski proizvodnji, ki so pokazali nadaljevanje trenda občutne rasti tudi v prvih dveh mesecih tega leta, so po oceni glavnega analitika pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Bojana Ivanca pozitivno presenetili. Še vedno pa v zbornici za celotno 2019 pričakujejo petodstotno nominalno rast izvoza.