Talibani kljub mirovnim prizadevanjem z ofenzivo v Afganistanu

Kabul, 12. aprila - Talibani so danes, tako kot tudi pretekla leta, napovedali pomladno ofenzivo. Napoved so obelodanili kljub temu, da si afganistanski in ameriški politiki trenutno okrepljeno prizadevajo za pogajanja za mirovno rešitev dolgoletnega spora s temi islamističnimi uporniki v deželi pod Hindukušem.