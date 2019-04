Obnova Laščakove vile na Goriškem se lahko začne

Nova Gorica, 12. aprila - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je Mestni občini Nova Gorica za 99 let podelilo stavbno pravico za Laščakovo vilo in pripadajoči park na Rafutu nad Novo Gorico. Zdaj bo čas za njeno obnovo, saj je vila zadnja leta propadala. Denar za obnovo bo novogoriška občina dobila iz evropskih skladov.