Južnokorejsko ustavno sodišče označilo prepoved splava za neustavno

Seul, 12. aprila - Južnokorejsko ustavno sodišče je v četrtek odločilo, da je prepoved splava neustavna, saj omejuje pravico žensk do izbire in z omejevanjem dostopa do varnih in pravočasnih postopkov krši njihovo pravico do zdravja. Parlament je pozvalo, naj do konca leta 2020 spremeni zakonodajo in ženskam omogoči splav v zgodnji nosečnosti.