Hoteli Bernardin z novim vodstvom, finančna sanacija zaključena

Portorož, 12. aprila - Turistična družba Hoteli Bernardin, ki je od začetka tega meseca v skoraj 81-odstotni lastni družbe Sava in postaja del državnega turističnega holdinga, ima novo vodstvo. Predsednik uprave je postal Borut Simonič. Ob tem so iz družbe danes sporočili, da so zaključili finančno sanacijo.