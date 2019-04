Britanska igralka Emma Thompson praznuje 60 let

London, 15. aprila - Britanska igralka in scenaristka Emma Thompson danes slavi 60 let. V bogati filmski karieri je bila večkrat nagrajena, med drugim z dvema oskarjema. Igralka s prefinjenim stilom igranja je tudi pisateljica, komedijantka in aktivistka, znana po neposrednosti, samoironiji ter nenavadnih nastopih v javnosti.