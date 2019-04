Ljubljanski stanovanjski sklad objavil razpis za dodelitev 150 stanovanj

Ljubljana, 12. aprila - Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljane (Mol) je objavil razpis za dodelitev 150 neprofitnih stanovanj v Ljubljani in na Vrhniki. Stanovanja bodo vseljiva predvidoma konec leta 2020. Obrazec vloge bo prosilcem na voljo na recepciji in na spletni strani stanovanjskega sklada, oddati pa jo morajo najkasneje do 17. maja.