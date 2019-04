V LGL predstava o prijateljstvu med kosom in galebom

Ljubljana, 13. aprila - V Lutkovnem gledališču Ljubljana (LGL) bodo drevi premierno na oder postavili lutkovno predstavo z naslovom Jure in Jaka v režiji Ivane Djilas, ki temelji na istoimenski slikanici priljubljene belgijske pisateljice in ilustratorke Kitty Crowther. Predstava o galebu Juretu in kosu Jaki je poučna zgodba o prijateljstvu, ki premaga vse ovire.