Finančno oslabljene stranke pred evropskimi volitvami odprle volilne račune

Ljubljana, 12. aprila - Pred evropskimi volitvami so posebne transakcijske račune, namenjene financiranju volilne kampanje, odprle vse parlamentarne stranke in tudi več zunajparlamentarnih. Tokrat je pričakovati skromnejšo volilno kampanjo, saj so stranke po lanskih dvojnih volitvah in referendumu po poročanju Radia Slovenija v slabi finančni kondiciji.