Znana imena nastopajočih na Popevki 2019

Ljubljana, 12. aprila - Znana so imena desetih nastopajočih izvajalcev na letošnjem festivalu Popevka, ki jih je izbrala štiričlanska strokovna komisija. To so duet Gašper Rifelj in Eva Boto, skupina Vudlenderji, Dare Kaurič & New Swing Quartet, zasedba 2 B ter pevci Rok Lunaček, Amadea Begovič, Eva Hren, Ana Soklič, Ajda Stina Turek in Sergije Lugovski.